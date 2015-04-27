美国个股：福特宣布因潜在门锁故障在北美召回约39万辆汽车

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透底特律4月24日 - 福特汽车 周五宣布，因潜在门锁故障在北美召回约39万辆嘉年华(Fiesta)、Fusion和林肯MKZ。
福特表示，汽车行驶过程中驾驶室车门可能锁不上，增加伤亡风险。
福特称，公司已获悉有三起与此相关的事故。
受影响的汽车是在福特墨西哥工厂生产的，包括2012-2014年款嘉年华，2013-2014年款Fusion，和2013-2014年款林肯MKZ。
约86%的召回汽车是在美国登记的，其余在加拿大和墨西哥。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。