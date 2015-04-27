美国个股：福特宣布因潜在门锁故障在北美召回约39万辆汽车

路透底特律4月24日 - 福特汽车 周五宣布，因潜在门锁故障在北美召回约39万辆嘉年华(Fiesta)、Fusion和林肯MKZ。

福特表示，汽车行驶过程中驾驶室车门可能锁不上，增加伤亡风险。

福特称，公司已获悉有三起与此相关的事故。

受影响的汽车是在福特墨西哥工厂生产的，包括2012-2014年款嘉年华，2013-2014年款Fusion，和2013-2014年款林肯MKZ。

约86%的召回汽车是在美国登记的，其余在加拿大和墨西哥。(完)