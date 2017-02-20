福特汽车俄罗斯销售渐入佳境 豪赌甜头浮现

2月14日，莫斯科一家经销商向参观者展示的福特汽车。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科2月20日 - 福特汽车(F.N)在俄罗斯历经艰困的三年之后，已然成为首家出现销售增长的大型外籍汽车制造商，这可能意味着当年竞争对手纷纷黯然退出俄罗斯市场之际，福特加倍下注的豪赌决定眼光正确。

受低油价及西方制裁危机打击，俄罗斯汽车销售自2012年达到290万辆的高峰之后下滑超过五成。去年俄罗斯车市下滑11%，1月较上年同期进一步下滑5%。

美国主要竞争对手通用汽车(GM.N)于两年前撤出俄罗斯，福特不仅选择留下来，还继续投资，推出针对当地严苛行车路况修改设计的新车型。

目前福特销售已经华丽转身，去年成长10%，公司称这一成果证明当年策略终于开花结果。

福特去年在俄罗斯卖出4万辆车，大约是2008年销量近19万台的两成多，之后则是遇上全球金融危机。而在最近一场危机中，福特在外资车商销量的份额拱手让给了韩国竞争对手起亚汽车(000270.KS)及现代汽车(005380.KS)。但如今两家韩企的销售仍在下滑，福特销售则呈现增长。

福特执行长Mark Fields上周向路透表示，“俄罗斯市场正开始转向”，他并称将坚持在俄罗斯投资。“我们的目的是更上一层楼。”

游说团体The Association of European Businesses预计，俄罗斯汽车市场今年终将企稳，并增长4%。但全面反弹还需等待数年。

“尽管经济动荡，但我们并没有减少投资，并按照最初计划推出了七款新车，而且生产在很大程度上实现本土化，”合资企业Ford Sollers执行长Mark Ovenden对路透表示。

福特未说明俄罗斯业务估计将于何时实现盈利。公司发言人对于在俄罗斯的盈利问题未予置评，只表示福特不会按照各独立市场来拆分欧洲业务。

IHS分析师预计，福特在俄罗斯的汽车销量到2020年将可能增加至60,000辆。“但这将是一个长期的、缓慢的增长过程，”IHSAutomotive分析师Tim Urquhart表示。

尽管销售数据如此低，但福特在俄罗斯的汽车销量增长仍是其欧洲业务的一个亮点。福特上月发出警示，称英国公投退欧的影响或将令其2017年获利减少6亿美元。(完)