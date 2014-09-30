福特将2014年税前获利预估调降至60亿美元

调查：欧元兑美元未来数月预计小跌 但预估值为六个月最高
路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。
路透美国迪尔伯恩9月29日 - 福特汽车(F.N)的财务长Bob Shanks周一对投资者表示，福特将今年的税前获利预估降至60亿美元，之前预估为70亿至80亿美元。
福特股价周一常规时段收低7.5%，报15.11美元，在盘后交易中继续下滑，跌至14.95美元。
Bob Shanks在公司总部附近举行的发布会上说，福特预计2015年税前获利将介于85亿至95亿美元。
Shanks称，召回汽车的修理费用将达到约10亿美元，福特的召回行动主要发生在北美，而南美地区的业务亏损比之前预期的要高，接近10亿美元。
Shanks还表示，福特现在预计俄罗斯业务将亏损约3亿美元，高于之前的预估。
他还指出，福特现在预期2020年的税前营业利润率将达约8%，公司为2018年规划的盈亏均衡点为出货量达到总产量的三分之二。
福特称，南美业务2015年将继续亏损，但亏损程度不会像今年这么高。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透5月3日 - 在最新的路透调查中，外汇策略师对欧元/美元汇率的预估值提高到了六个月高位，尽管欧元未来几个月料将小幅下跌。
路透多伦多5月3日 - 周三公布路透调查显示，未来数月加元将经历一场“完美风暴”，收复一些失地，因加拿大国内经济好转可能促使该国央行明年加息。
路透伦敦5月3日 - 根据路透调查，有近三分之二的外汇策略师认为英国执政的保守党在6月大选将会赢得压倒性的胜利，并认为该结果对英镑几无影响。