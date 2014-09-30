福特将2014年税前获利预估调降至60亿美元

路透美国迪尔伯恩9月29日 - 福特汽车(F.N)的财务长Bob Shanks周一对投资者表示，福特将今年的税前获利预估降至60亿美元，之前预估为70亿至80亿美元。

福特股价周一常规时段收低7.5%，报15.11美元，在盘后交易中继续下滑，跌至14.95美元。

Bob Shanks在公司总部附近举行的发布会上说，福特预计2015年税前获利将介于85亿至95亿美元。

Shanks称，召回汽车的修理费用将达到约10亿美元，福特的召回行动主要发生在北美，而南美地区的业务亏损比之前预期的要高，接近10亿美元。

Shanks还表示，福特现在预计俄罗斯业务将亏损约3亿美元，高于之前的预估。

他还指出，福特现在预期2020年的税前营业利润率将达约8%，公司为2018年规划的盈亏均衡点为出货量达到总产量的三分之二。

福特称，南美业务2015年将继续亏损，但亏损程度不会像今年这么高。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。