（更正）福特CEO对另觅东家的报道及传言未置可否

(（更正：译文第一段中“寻求加入波音和微软的报道”因英文原文报道有误，应为“寻求加入微软的报道，以及寻求加入波音的揣测”，另删除原文第三段内容，并修正标题。）)

路透中国武汉10月18日(记者Norihiko Shirouzu/Paul Ingrassia) - 福特汽车首席执行官(CEO)艾伦·穆拉利(Alan Mulally)既不证实也不否认媒体关于他寻求加入微软(MSFT.O)的报道，及其可能加入波音(BA.N)领导团队的揣测。

在武汉举行的一场汽车会议间隙，当被问及两公司是否直接或间接地联系他本人出任领导职务时，“我愿意服务福特”是穆拉利反复提到的一句话。

福特公司在回应这些报道时多次表示，公司去年11月宣布的高管任命计划没有任何改变。福特公司表示，穆拉利将继续出任公司CEO，直到2014年年底，这也让福特有更多时间考量潜在的候选人。

穆拉利对路透说：“我们去年11月宣布的计划没有变化。”

现年68岁的穆拉利在效力波音公司38年后于2006年加入福特，并带领福特经历了戏剧性的复苏。他目前也是继亨利·福特和亨利·福特二世之后福特历史上任职时间第三长的首席执行官。

众所周知，波音和微软近期都面临困境：波音787梦想客机故障频发，微软股价则十年停滞不前。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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