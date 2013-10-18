路透专访：福特CEO对加入波音或微软的传言不置可否

(本文由路透中文网编译提供)

路透中国武汉10月18日(记者Norihiko Shirouzu/Paul Ingrassia) - 福特汽车首席执行官(CEO)艾伦·穆拉利(Alan Mulally)既未证实也未否认媒体关于他正寻求加入波音 和微软 的报导。

在武汉举行的一场汽车会议间隙，当被问及两公司是否直接或间接地联系他本人出任CEO职务时，“我愿意服务于福特”是穆拉利反复提到的一句话。

他拒绝证实或否认这些关于他离开福特后计划的报导也强化了外界的猜测，即波音或微软正向他投出橄榄枝。这也是穆拉利在传言数周前出现后首度公开回应。

福特公司在回应这些报导时多次表示，公司去年11月宣布的高管任命计划没有任何改变。福特公司表示，穆拉利将继续出任公司CEO，直到2014年年底，这也让福特有更多时间考量潜在的候选人。

穆拉利对路透说：“我们去年11月宣布的计划没有变化。”

现年68岁的穆拉利在效力波音公司38年后于2006年加入福特，并带领福特经历了戏剧性的复苏。他目前也是继亨利·福特和亨利·福特二世之后福特历史上任职时间第三长的首席执行官。

众所周知，波音和微软近期都面临困境：波音787梦想客机故障频发，微软股价则十年停滞不前。（完）