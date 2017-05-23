福特任命Hackett担任执行长 以应对股价下跌及行业竞争（更新版）

路透华盛顿/迪尔伯恩5月22日 - 福特汽车(F.N)周一突然任命James Hackett担任执行长，希望藉此安抚投资者。投资者愈发担心福特股价大跌，以及其应对来自同业和硅谷威胁的能力。

福特董事长Bill Ford Jr.称，他希望Hackett能够加快决策速度并削减成本，但关于新任执行长应如何调整运营没有提供更多细节。

“其他汽车业者的工作速度...要求我们以更快速度做出决定，”Jr.称。据知情消息人士，他计划在公司发挥更积极的作用。

据福特高层，该公司料考虑在未来三到六个月进一步大幅削减成本。由于计划尚未敲定，上述高层匿名透露这一消息。福特上周宣布计划裁掉1,400个白领岗位。

现年62岁的Hackett将接替菲尔德斯执行长的职位，他过去一年带领福特旗下部门研发自动驾驶汽车及相关项目，是有口皆碑的转型专家；而现年56岁的菲尔德斯担任执行长尚不满三年。

菲尔德斯突然被“炒鱿鱼”，几乎令所有福特员工跌破眼镜，但各方对公司方向的疑虑早已酝酿了一段时间。

在行业趋势转向电动车、自动驾驶技术及拼车之际，投资人认为福特表现落后。福特市值为440亿美元，低于电动车先驱特斯拉TSLA.O的510亿美元。

福特周一终场收高2.1%至11.10美元。自从菲尔德斯三年前接掌福特以来，截至周五收盘，公司股价跌幅高达37%。(完)