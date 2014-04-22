福特将任命首席运营官Fields接替穆拉利任执行长--消息

新加坡库存原油3月销量创11个月高位 近半数流向中国
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透底特律4月21日 - 据知情消息人士周一透露，福特汽车(F.N)将很快任命首席运营官Mark Fields接替穆拉利，担任首席执行官。
这位要求匿名的消息人士称，穆拉利将在年底前卸任。现年68岁的穆拉利自2006年掌舵福特以来为公司重振雄风立下汗马功劳。现年53岁的Fields在2012年被任命为首席运营官，外界一直以来也认为他将是穆拉利的继任者。
“已经非常接近(公布接任计划)，”上述消息人士说。彭博稍早报导，福特可能最早在5月1日宣布这一计划。
福特发言人拒绝置评。
“我们确实非常认真地对待继任计划，”福特发言人Susan Krusel表示。“我们对所有关键的领导职位都准备了接任计划，但出于竞争因素，我们不会讨论。”
分析师表示，Fileds接手的公司状况比穆拉利当时的情形要好得多。受F-150大型皮卡畅销的支撑，该公司目前在北美市场表现强劲；此外公司在中国市场份额上升，欧洲业务也开始复苏。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新加坡4月20日 - 3月从新加坡周边储油罐售出的原油升至11个月高位，其中近半数销往中国。在预计4月将有创纪录的原油船货运抵亚洲之前，贸易商亦在清空库存。
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
路透悉尼4月20日 - 据路透访问的分析师，澳洲经济今明两年料缓慢加速。这意味着澳洲这个资源丰富的国家有望打破荷兰在现代历史上创下的最长经济连续增长纪录。