福特将任命首席运营官Fields接替穆拉利任执行长--消息

路透底特律4月21日 - 据知情消息人士周一透露，福特汽车(F.N)将很快任命首席运营官Mark Fields接替穆拉利，担任首席执行官。

这位要求匿名的消息人士称，穆拉利将在年底前卸任。现年68岁的穆拉利自2006年掌舵福特以来为公司重振雄风立下汗马功劳。现年53岁的Fields在2012年被任命为首席运营官，外界一直以来也认为他将是穆拉利的继任者。

“已经非常接近(公布接任计划)，”上述消息人士说。彭博稍早报导，福特可能最早在5月1日宣布这一计划。

福特发言人拒绝置评。

“我们确实非常认真地对待继任计划，”福特发言人Susan Krusel表示。“我们对所有关键的领导职位都准备了接任计划，但出于竞争因素，我们不会讨论。”

分析师表示，Fileds接手的公司状况比穆拉利当时的情形要好得多。受F-150大型皮卡畅销的支撑，该公司目前在北美市场表现强劲；此外公司在中国市场份额上升，欧洲业务也开始复苏。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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