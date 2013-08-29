独家：福特将为中国客户定制新型福特Edge

路透底特律8月28日（记者 Paul Lienert） - 两名消息人士周三称，福特汽车(F.N)预计2015年初重新设计Edge后在全球市场销售这款中型跨界车。

熟悉该项目的美国汽车供应商表示，福特将为北美和中国当地客户定制新的Edge，欧洲市场的Edge将从北美进口。重新设计的S-Max和Galaxy将和Edge一起在欧洲销售。

供应商们称，这三个品牌都使用同样的结构，福特内部将其称之为CD4.2，三个品牌投产的时间也大体相同。

供应商还表示，新的Edge将于2015年春季在美国开售，作为2016车型.

福特发言人称，新的S-Max和Galaxy都不会在美国销售。

对于三个品牌在同一共享平台上，福特称：“我们不对有关未来产品的传言和猜测进行置评。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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