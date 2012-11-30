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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 30日 星期五 10:02 BJT

福特新营运长称将继续推进“一个福特”战略

过去六年，福特在执行长穆拉利（Alan Mulally）的带领下，确定了“一个福特”全球产品战略。将於下月出任福特营运长的菲尔兹（Mark Fields）强调将继续推进该战略，称这是长期计划。图为福特车标。路透

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