福特寻求在汽车制造领域以外建立合作伙伴关系 扩展业务

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透底特律5月23日 - 福特汽车(F.N)董事长比尔?福特周一表示，公司将寻求与其他企业建立更多的合作伙伴关系，以将业务触角扩展到制造和销售汽车以外的更宽广领域。
“你们将看到更多结盟伙伴关系，比以往在汽车业所看到的合作要多得多。”福特在底特律的一场企业家论坛会后对记者表示。
福特没有透露公司涉足的任何新交易，只是宣称福特的管理层仍在制定自动驾驶汽车的发展策略，从而将汽车与互联网和拼车等新出现的通勤服务方式相连接。
“今年余下时间里将传出更多来自福特汽车结盟的消息，”福特说道，并称公司将考虑并购交易，“如果我们认为那是正确做法的话”。
当被问及与谷歌合作的可能性时，福特称“不论何人何事，凡事皆有可能。我们与谷歌有良好的关系”，但他未透露任何结盟计划。
他还表示，公司正重金投资于自动驾驶技术、电动车和其它创新点子。“我们满有竞争意识，”他说道，“我们不会仅是空谈不做事。”（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。