福特寻求在汽车制造领域以外建立合作伙伴关系 扩展业务

路透底特律5月23日 - 福特汽车(F.N)董事长比尔?福特周一表示，公司将寻求与其他企业建立更多的合作伙伴关系，以将业务触角扩展到制造和销售汽车以外的更宽广领域。

“你们将看到更多结盟伙伴关系，比以往在汽车业所看到的合作要多得多。”福特在底特律的一场企业家论坛会后对记者表示。

福特没有透露公司涉足的任何新交易，只是宣称福特的管理层仍在制定自动驾驶汽车的发展策略，从而将汽车与互联网和拼车等新出现的通勤服务方式相连接。

“今年余下时间里将传出更多来自福特汽车结盟的消息，”福特说道，并称公司将考虑并购交易，“如果我们认为那是正确做法的话”。

当被问及与谷歌合作的可能性时，福特称“不论何人何事，凡事皆有可能。我们与谷歌有良好的关系”，但他未透露任何结盟计划。

他还表示，公司正重金投资于自动驾驶技术、电动车和其它创新点子。“我们满有竞争意识，”他说道，“我们不会仅是空谈不做事。”（完）