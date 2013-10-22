汽车产量飙升影响零部件质量--福特

路透10月21日（记者 Deepa Seetharaman） - 福特汽车(F.N)新任全球采购负责人Hau Thai-Tang周一对记者称，近期美国汽车产量大幅上升影响到车辆的质量，因汽车零部件供应商处理生产线问题的时间变少。

Thai-Tang表示，福特考虑削减支出的策略--调整全球车型的设计，针对特定地区推出车型。

汽车零部件供应商在金融危机期间关闭了很多工厂，现在正争分夺秒地满足轿车和卡车生产商的需求，客户需求正在向衰退前的水平迈进。

“所有厂家的生产负荷都已饱和，因此出现了我们看到的一些质量问题。”Thai-Tang说道。

Thai-Tang指出，为了满足需求的增加，供应商进行预防性检修的时间变少。

Thai-Tang称，福特旗下一款车项目的评级为“黄色”，表明太多供应商正在满负荷生产。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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