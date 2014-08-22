福特汽车通知经销商停止试驾和销售部分C-Max和福克斯汽车

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透底特律8月21日 - 据周三发给经销商的通知显示，福特汽车(F.N)已通知经销商停止试驾和销售本月某周生产的C-Max和福克斯(Focus)汽车，因为转向装置总成可能存在问题。
福特一名发言人周四表示，这些汽车尚未卖给消费者，有32辆汽车在经销商的仓库里。
福特周四下午证实正在召回这些汽车，并表示有616辆汽车的转向装置可能存在问题。除了上述32辆汽车外，其余汽车正在运送给经销商的途中。
根据路透拿到的这份通知，部分C-Max和福克斯汽车是8月8-15日期间在密歇根装配厂生产的，这些汽车转向装置总成中的滚珠轴承可能不够。
“在此情况下，剩余的滚珠轴承可能会发生变形和退化，从而使转向装置出现故障，例如转向操作失灵，从而增大撞车风险，”福特周四下午称。
福特表示，召回的汽车中有502辆正在运送给美国的经销商，另外108辆正运往加拿大，剩余六辆则正运往美国联邦领地。
该公司指出，经销商将更换这些汽车的转向装置，然后再进行销售。(完)
(编译 许娜；审校 徐文焰)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。