福特汽车通知经销商停止试驾和销售部分C-Max和福克斯汽车

路透底特律8月21日 - 据周三发给经销商的通知显示，福特汽车(F.N)已通知经销商停止试驾和销售本月某周生产的C-Max和福克斯(Focus)汽车，因为转向装置总成可能存在问题。

福特一名发言人周四表示，这些汽车尚未卖给消费者，有32辆汽车在经销商的仓库里。

福特周四下午证实正在召回这些汽车，并表示有616辆汽车的转向装置可能存在问题。除了上述32辆汽车外，其余汽车正在运送给经销商的途中。

根据路透拿到的这份通知，部分C-Max和福克斯汽车是8月8-15日期间在密歇根装配厂生产的，这些汽车转向装置总成中的滚珠轴承可能不够。

“在此情况下，剩余的滚珠轴承可能会发生变形和退化，从而使转向装置出现故障，例如转向操作失灵，从而增大撞车风险，”福特周四下午称。

福特表示，召回的汽车中有502辆正在运送给美国的经销商，另外108辆正运往加拿大，剩余六辆则正运往美国联邦领地。

该公司指出，经销商将更换这些汽车的转向装置，然后再进行销售。(完)

(编译 许娜；审校 徐文焰)

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