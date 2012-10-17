福特因气囊隐患召回26.2万辆嘉年华

路透10月16日电---福特汽车(F.N)称，该公司正在召回26.2万辆2011-2013款嘉年华（Fiesta）车型，以重新设定这些车辆的乘客侧帘幕式气囊。

福特表示，根据被召回车辆原设定程序，在右前座无人情况下遇到侧面撞击时，乘客侧的帘幕式气囊不会弹开。

根据美国国家高速公路交通安全管理局（NHTSA）公布的官方召回通知，福特未在车辆使用手册中说明上述设定情况。

这次召回范围包括在美国市场销售的154,604辆嘉年华，以及其他在加拿大、墨西哥和南美国家销售的相同车型。

福特表示，公司将重新设定召回车辆的电脑模块程序，以便在右前座无人乘坐情况下，乘客侧帘幕式气囊也能在发生碰撞时弹开。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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