福特因气囊隐患召回26.2万辆嘉年华

福特汽车称，该公司正在召回26.2万辆2011-2013款嘉年华(Fiesta)车型，以重新设定这些车辆的乘客侧帘幕式气囊。这次召回范围包括在美国市场销售的154,604辆嘉年华，以及其他在加拿大、墨西哥和南美国家销售的相同车型。路透