福特将在北美召回139万辆汽车

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透底特律5月29日 - 福特汽车(F.N)周四表示，将在北美地区召回139万辆运动型多功能车(SUV)和轿车，其中大部分可能存在助力转向消失的问题。
福特称，召回车辆中约有118.6万辆在美国。该数字仅比福特去年全年在美召回总数少2,200辆。
汽车生产商现在更加重视安全问题。此前，通用汽车(General Motors) (GM.N)陷入了安全危机，包括其老款汽车出现点火开关问题。
Kelley Blue Book的分析师Karl Brauer表示，福特周四的大规模召回的动力“可能是目前所有车企的忧患感都在增强，但我们可能永远不清楚实情。”
福特表示，因助力转向问题，将在北美召回195,527辆2011-2013年款的Explorer型SUV,以及915,216辆2008-2011年款的Escape和Mercury Mariner型SUV。
此外，因腐蚀问题，其还将在北美召回近20万辆2010-2014年款的Taurus轿车。
最后，福特还要召回82,576辆轿车，因其地垫可能干扰油门踏板的操作。装配这些地垫的车型包括2006-2011年款的Fusion、Mercury Milan、Lincoln Zephyr和MKZ轿车。(完)
(编译 朱晓军；审校 张荻)
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