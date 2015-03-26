福特将在北美共计召回逾22万辆车 消除三处隐患

路透底特律3月25日 - 美国第二大汽车制造商福特汽车(Ford)(F.N)周三称，因门把手、真空泵继电器和传感器可能存在问题，将在北美市场召回逾22万辆车。

该公司表示，将召回212,911辆2011-2013年出厂的探险者SUV和Police Interceptor多功能警车，因控制内侧门把手的一个弹簧可能会出现松弛，导致车门在受到侧面碰撞时打开，增加受伤风险。

另外，该公司还将召回1,725辆2013-2015年出厂的林肯MKT加长版轿车和灵车，原因是真空泵继电器存在问题，可能导致发动机舱起火。

该公司还表示，将召回6,472辆2011-2013年出厂的F系列Super Duty救护车和2014-2015年出厂、搭载6.7升柴油发动机的类似车辆，因排气温度传感器存在问题，可能无法正确识别车辆中的高温环境。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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