福特在美召回12.9万辆轿车 因车轮存在脱落风险

日本央行副总裁称日本经济面临下行风险 仍需货币政策支持（更新版）
路透日本高知县2月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周四称，鉴于来自外国的不确定性以及物价升幅持续低迷，日本经济仍需要大规模货币刺激措施的支持。
路透12月9日电---美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五称，福特汽车(F.N)在全美召回近12.9万辆Fusion和Mercury Milan轿车，原因是车轮存在脱落风险。
NHTSA在其网站发布公告称，涉及召回的车型是2010年和2011年款，安装有17英寸的钢轮。福特称，固定车轮的螺栓可能断裂，导致车身晃动。如果忽略这一问题，车轮或在行驶中脱落。
福特称，问题可能是由车轮垫片或後刹车盘制造瑕疵引起，因此无法支车轮正常运转。
截至9月30日，福特发现了一起前轮脱落事件，五起後轮脱落事件，这六起事件或与上述问题有关。
上述两款车型分别於2009年4月及12月至2010年11月13日在墨西哥埃莫西约（Hermosillo）冲压组装厂制造。铝合金车轮的汽车不受影响。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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