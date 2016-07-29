福特汽车美国和中国销售不济拖累获利

路透底特律7月28日 - 福特汽车(F.N)公布第二季获利逊于预期，并称全年获利预估可能有无法达成的风险，因美国下半年汽车销售料将下滑。消息一出盘前股价应声下跌。

第二季美国及中国汽车销售低于预期，福特更是公布亚太地区三年来首见的季度亏损。

福特公布净利为19.7亿美元，稀释后每股盈余(EPS)为0.49美元，上年同期分别为21.6亿及0.54美元。排除一次性项目的EPS为0.52美元，分析师预估为0.60美元。

福特股价盘前交易中重挫7%至12.87美元。

第二季营收为395亿美元，较上年同期增长6%，优于分析师预期的363亿美元。

福特财务长Bob Shanks对记者称，美国经济复苏正在“成熟”，这一因素料将在今年稍后打压汽车销售增速。福特汽车第二季税前获利为29.9亿美元，其中90%来自北美市场。

福特汽车目前预计今年美国经济成长率将为1.9%至2.3%，低于此前预期的成长2.1%至2.6%。

Shanks展望未来称，2017年美国汽车销售情况甚至将更弱。

去年福特汽车税前获利为108亿美元，Shanks称，该公司维持今年税前获利将持平或增长的预估，尽管实现这样的业绩会有风险，其中包括北美市场疲弱等。(完)