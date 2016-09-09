福特汽车调降2016年税前获利预估 因汽车召回扩大

路透9月8日 - 福特汽车(F.N)周四宣布，将2016年经调整的税前获利预估调降至102亿美元，低于7月时预测的至少108亿美元，这是受到一项汽车扩大召回相关的6.4亿美元费用影响。

由于部分汽车行进间，侧门门锁可能分离，福特周四宣布召回汽车的数量扩大150万辆，至总共240万辆。

“由于这次扩大召回，我们目前预计2016年全公司经调整的税前获利为102亿美元左右。我们仍预期2016年第三季公司整体经调整的税前获利约占全年业绩的10%。”福特汽车在提交美国证券交易委员会(SEC)的文件中称。

这暗示第三季经调整的税前获利约为10亿美元，较上年同期的27亿美元锐减约六成。福特去年第三季经调整的税前获利创下该公司同期最高纪录。

福特汽车7月表示，2016年下半年的获利表现将不如上半年，上半年该公司经调整的税前获利68亿美元。

福特汽车股价周四收高0.2%，报12.73美元。

该公司7月底公布第二季财报时称，2016年经调整的税前获利将持平或高于去年的108亿美元。

福特汽车称，新支出将呈现在第三季财报中，且主要是反映在其最盈利的北美地区业绩。

召回的汽车包括2013-15年福特C-MAX和福特Escape、2012-15年福特Focus、2015年福特Mustang和Lincoln MKC，及2014-16年福特Transit Connect。(完)