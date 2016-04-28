美股业绩：福特汽车首季净利翻倍，受惠于皮卡销售火热

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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首席财务官Bob Shanks周四称，下半年获利预计不及上半年，主要归因于欧洲和北美工厂夏季和年底时正常停工检修。
Shanks表示，福特维持2016年北美利润率至少达9.5%的预估，去年利润率为10.2%。
福特还维持全年税前利润预估不变，即料将持平甚至高于去年创纪录的108亿美元。
在纽约证券交易所(NYSE)上市的福特汽车股票午盘上涨3.9%至14.20美元，大盘为基本持平。通用汽车股价上涨近1%。
Fields表示，公司可能会减少轿车产量，因为这些传统车型卖的没有运动型车(运动休旅车，SUV)和卡车那么好。但他称希望福特拥有“全套”汽车车型，以免消费者需求改变、以及燃油价格从当前低位上涨。(完) (编译 李婷仪/许娜；审校 戴素萍/李春喜)
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