美股业绩: 福特汽车第四季获利优于预期,但料今年在欧洲亏损20亿美元

* 福特汽车第四季获利优于分析师预期

* 财测逊于一些分析师预估

* 欧元区全年可能将陷于衰退--公司财务长

* 福特汽车股价大跌,市值蒸发30亿美元

路透底特律1月29日 - 美国第二大汽车生产企业福特汽车 预计今年将在欧洲亏损20亿美元,暗示经济衰退可能使该地区汽车业销售降至20年低点.

相较之下,福特汽车预计今年将在其利润最丰厚的北美地区赚钱更多.但该公司预计北美营业利润率为10%,低于去年的10.4%.

这一疲弱的财测盖过了福特汽车优于预期的第四季业绩,导致该公司股价重挫达6.5%.在股价低点上,公司市值蒸发了逾30亿美元.

这是12个月内福特汽车第四次调降对欧洲销售的预估,说明汽车生产商作出预估以及管理欧洲快速恶化的销售情况有多难.

福特汽车预计今年整体汽车业将在欧洲销售1,300万至1,350万辆汽车.根据汽车咨询机构IHS Automotive数据,如果处于上述区间的底部,欧洲汽车销售将降至1993年以来最低水准.

"我们可能将看到欧元区全年将陷入衰退,"福特汽车首席财务长Bob Shanks对记者称.

他在谈及欧洲时称,"显然我们仍面临困难局面,但我们确实认为今年可能触底."

尽管福特汽车营收和获利主要来自北美,但欧洲仍是该公司第二大营收来源.目前该公司预计,今年欧洲市场的亏损将高于2012年时亏损的近18亿美元.

周二福特汽车在纽约证交所大幅收低4.64%,报13.14美元.

该公司预计今年将在北美市场赚更多钱,并在美国获得更多市占率.

总的来说,福特汽车预计今年的总体营业利润将与2012年持平.预计南美、亚太和非洲地区将损益两平.

**预计欧洲将亏损20亿美元**

福特公布第四季每股税前营业利润为0.31美元,优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的0.25美元.第四季营收总计为365亿美元.

该公司第四季在北美市场获利近19亿美元,较2011年第四季增加近10亿美元.在欧洲市场亏损7.32亿美元,上年同期亏损1.90亿美元.

福特和其他汽车制造商表示,欧洲市场情况仍是难以预料.如果必要的话,福特将采取更多行动.福特汽车计划在欧洲关闭三家工厂并削减18%的产能,以每年最多节约5亿美元成本.

福特目前预计欧洲将亏损20亿美元,其中的大约5亿美元为重组费用,该公司首席财务长Shanks称.(完)