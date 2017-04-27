美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测

欧洲股市：微升，受科技和银行股上涨扶助
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
路透底特律4月27日 - 福特汽车周四公布，第一季净利下滑，不过仍超出分析师预期，并且维持2017年的税前获利预测不变。
第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。
财务长Bob Shanks对记者表示，2017年成本增加主要发生在第一季，今年剩余部分的财报可能“持平或略有好转。”
福特仍预计2017年税前获利约为90亿美元，2016年曾创下104亿美元的纪录水平。
福特公布第一季净利16亿美元，约合每股0.4美元，较上年同期的25亿和每股0.61美元下滑36%。分析师平均预期第一季每股盈余0.35美元。
第一季汽车业务营收增长至365亿美元，上年同期为353亿美元。分析师预期为347亿美元。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。
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