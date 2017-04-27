美股业绩：福特汽车第一季净利16亿美元超预期，重申2017年获利预测

路透底特律4月27日 - 福特汽车周四公布，第一季净利下滑，不过仍超出分析师预期，并且维持2017年的税前获利预测不变。

第一季福特获利下降，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。该公司在3月底警告投资者，支出增加而销售量下滑将影响第一季获利。

财务长Bob Shanks对记者表示，2017年成本增加主要发生在第一季，今年剩余部分的财报可能“持平或略有好转。”

福特仍预计2017年税前获利约为90亿美元，2016年曾创下104亿美元的纪录水平。

福特公布第一季净利16亿美元，约合每股0.4美元，较上年同期的25亿和每股0.61美元下滑36%。分析师平均预期第一季每股盈余0.35美元。