福特汽车计划在2021年为搭车服务推出自动驾驶汽车

路透帕洛阿尔托/底特律8月16日 - 福特汽车(F.N)周二宣布，计划在2021年为商业搭车服务提供一款全自动无人驾驶汽车；福特加大了其在无人驾驶汽车和搭车服务上的努力，而各路竞争对手早已在这两个领域展开了角逐。

福特执行长菲尔兹(Mark Fields)称，为帮助加速自驾车的研发，福特正对矽谷的科技公司加大投资，在半自主系统方面的投入已增加两倍，而其在帕洛阿尔托(Palo Alto)研发团队的规模也扩大了逾一倍，其在矽谷的团队也在扩大中。

“我们并不是要取得竞赛第一，”菲尔兹在帕洛阿尔托的研发实验室说道，并表示他对竞争对手通用汽车(GM.N)并不担心；通用汽车1月时投资Lyft 5亿美元，豪赌搭车服务。

福特尚不清楚是否要与优步(Uber)、Lyft或其他业者合作，菲尔兹称“所有选项都是可能的。”他表示福特或许选择不要合作伙伴，可能自行推出类似服务。

福特虽宣布了消息，但很多关键的战略细节尚未确定。不过福特研发部门副总裁Ken Washington表示，即便关键要素仍然未知，但重要的是福特已经发出信号，意欲成为这一领域的赢家。

“我们对合作伙伴说，我们要成为赢家。这不是空洞的诺言，而是真实的意愿，”Washington说。

福特技术总监Raj Nair表示，该公司要到2025年或更晚时间，才可能向消费者推出这种没有方向盘或踏板的无人驾驶汽车。他认为，要想进入大众市场并让这类汽车更消费得起，先向共乘领域推出自动驾驶汽车，也许是更好的做法。

与Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌的理念一样，福特不想开发渐进式的自动驾驶系统(即偶尔要求司机来掌握方向盘)，而希望全力开发全自动驾驶汽车。

“我们摒弃了‘逐级发展式’策略，”Fields说。他认为，这其中有太多风险，涉及汽车与驾驶者之间驾驶责任的安全“切换”。

5月一位特斯拉车主使用自动驾驶功能时发生事故身亡，但事发过程中他的手没有把持方向盘，突显出半自动汽车司机的责任界定存在模糊不清的地方。

福特还表示，它联合中国最大的网络公司百度向激光传感器生产商Velodyne投资了1.5亿美元，激光传感器是自动驾驶汽车的一个主要构件。Nair称，福特的投资额为7,500万美元。

今年早前，福特还投资了矽谷企业Civil Maps，着眼于自动驾驶汽车的高级地图测绘技术。

包括通用汽车和优步(Uber)UBER.UL在内的福特竞争对手们，也在研发用于租车服务的自动驾驶汽车。

福特表示，预计今年将配置30辆自动驾驶的Fusion Hybrid混合动力车样车，明年会达到90辆。

Nair称，福特现在拥有能用于研发全自动汽车的工具，但他也表示，从现在到2021年“还要做很多工程研发工作”。(完)