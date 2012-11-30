福特汽车专注于亚洲业务扩张

路透曼谷11月29日电（记者 Paul Carsten）---因担忧未来几年在美国的销售增长缓慢以及欧洲面临的困境，福特汽车(F.N)将半个多世纪来最大的扩张行动专注于亚洲。

“我们正在全球进行大量投资，增长率前所未有。我们有非常雄心勃勃的全球性产品增长计划。我们的计划非常激进，很多基於亚洲，”福特汽车执行董事长比尔·福特（Bill Ford）周四在曼谷对记者表示。

他还指出，中国民众抵制日系汽车的行为，提振了福特在中国的销量。

“我认为我们在中国做得非常好。我们的市场份额和销量都在上升，不过还是要谨慎。这些情况起伏较多。毫无疑问，（抵制日系汽车对我们）有一些效果，但是我们不会依靠这个发展业务，”他说道。

泰国将成为福特亚洲业务的支柱之一，该公司计划将泰国作为其在东盟地区的出口集散地。

福特汽车为东盟10国生产的汽车中，超过90%产于泰国，该国的年产能为44.5万辆。

“我们在泰国有重大计划，我们在亚洲也有重大计划，”他表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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