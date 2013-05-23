福特将关闭两座澳洲工厂 到2016年停止在澳洲生产--报道

路透悉尼5月23日 - 一家地方媒体报道称，福特汽车(F.N)将宣布关闭两座澳洲工厂，在2016年之前停止在该国生产，因销售下滑、成本高企且澳元上涨。

News Ltd报导称，福特将关闭吉朗的发动机工厂，以及布罗德阿罗的组装厂，这两座工厂都在维多利亚州。

报导称，未能立即联系到福特进行回应，不过福特计划周四宣布这一决定。澳洲制造业工会表示，其准备发表声明。

据福特网站，该公司在1925年进驻澳洲，雇用逾3,000名员工。

通用汽车(GM.N)澳洲分支General Motors Holden上月称，裁员500人，相当于员工数量的18%，因澳元强劲令其无法与外国对手竞争。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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