福特与丰田将使用相同标准 连接智能手机与汽车仪表屏幕

路透拉斯维加斯1月4日 - 全球销量最大的汽车厂商丰田汽车(7203.T)和美国第二大车厂福特汽车(F.N)周一表示，它们将采用相同的软件用于把智能手机应用(APP)与汽车仪表板屏幕连接，并邀请其他汽车厂商加入，希望借此抗衡苹果(AAPL.O)与谷歌掌控汽车业未来的努力。

丰田和福特表示，它们将采用福特开发的SmartDeviceLink软件(SDL)，作为连接智能手机应用与汽车仪表屏幕的标准。

SDL技术通过仪表板按钮、显示屏和语音识别技术将智能手机应用与汽车相连。丰田和福特公司人士称，该技术可令智能手机中的导航或音乐应用在汽车中使用；以它作为标准，有望帮助福特与丰田减少对苹果与Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌的依赖。

他们补充道，该技术还可帮助两家公司加强对客户数据、以及汽车仪表板信息娱乐系统的独特外观和感觉的掌控。

采用苹果或谷歌之外的连接标准可能令中国汽车厂商受益。中国是全球最大的汽车市场，阿里巴巴集团(BABA.N)等本土企业是该国汽车导航与相关服务行业的主力。谷歌在中国的业务有限，不过该公司已暗示可能扩展这块业务。

福特表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)及日本车企本田汽车(7267.T)、Subaru和马自达(7261.T)也都在研究采用SDL作为标准。福特还称，汽车连接技术开发商QNX Software Systems和UIEvolution也都采用SDL。

QNX是加拿大黑莓公司(BB.TO)旗下公司，其设计的资讯娱乐系统软件被40家汽车制造商所采用。

去年底，一个由德国汽车制造商组成的财团收购了芬兰诺基亚(NOKIA.HE)的移动地图业务HERE。戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下奥迪(NSUG.DE)都表示，将基于HERE开发新连接服务和产品特色。

地图对自动驾驶系统至关重要，而德国高端汽车制造商正计划未来几年采用这种系统。

在战情迅速发展的联网汽车市场主导权争夺战中，苹果和谷歌使出强威力武器。

这两家矽谷巨擎拥有程序员大军、庞大的现金储备、而且在管理消费者数据和从中赢利方面的丰富经验。

许多车企使用苹果的CarPlay和谷歌的Android Auto系统，来满足消费者让汽车与智能手机实现更好连接的要求。(完)