福特与丰田将使用相同标准 连接智能手机与汽车仪表屏幕

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透拉斯维加斯1月4日 - 全球销量最大的汽车厂商丰田汽车(7203.T)和美国第二大车厂福特汽车(F.N)周一表示，它们将采用相同的软件用于把智能手机应用(APP)与汽车仪表板屏幕连接，并邀请其他汽车厂商加入，希望借此抗衡苹果(AAPL.O)与谷歌掌控汽车业未来的努力。
丰田和福特表示，它们将采用福特开发的SmartDeviceLink软件(SDL)，作为连接智能手机应用与汽车仪表屏幕的标准。
SDL技术通过仪表板按钮、显示屏和语音识别技术将智能手机应用与汽车相连。丰田和福特公司人士称，该技术可令智能手机中的导航或音乐应用在汽车中使用；以它作为标准，有望帮助福特与丰田减少对苹果与Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌的依赖。
他们补充道，该技术还可帮助两家公司加强对客户数据、以及汽车仪表板信息娱乐系统的独特外观和感觉的掌控。
采用苹果或谷歌之外的连接标准可能令中国汽车厂商受益。中国是全球最大的汽车市场，阿里巴巴集团(BABA.N)等本土企业是该国汽车导航与相关服务行业的主力。谷歌在中国的业务有限，不过该公司已暗示可能扩展这块业务。
福特表示，法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)及日本车企本田汽车(7267.T)、Subaru和马自达(7261.T)也都在研究采用SDL作为标准。福特还称，汽车连接技术开发商QNX Software Systems和UIEvolution也都采用SDL。
QNX是加拿大黑莓公司(BB.TO)旗下公司，其设计的资讯娱乐系统软件被40家汽车制造商所采用。
去年底，一个由德国汽车制造商组成的财团收购了芬兰诺基亚(NOKIA.HE)的移动地图业务HERE。戴姆勒(DAIGn.DE)、宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)及大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下奥迪(NSUG.DE)都表示，将基于HERE开发新连接服务和产品特色。
地图对自动驾驶系统至关重要，而德国高端汽车制造商正计划未来几年采用这种系统。
在战情迅速发展的联网汽车市场主导权争夺战中，苹果和谷歌使出强威力武器。
这两家矽谷巨擎拥有程序员大军、庞大的现金储备、而且在管理消费者数据和从中赢利方面的丰富经验。
许多车企使用苹果的CarPlay和谷歌的Android Auto系统，来满足消费者让汽车与智能手机实现更好连接的要求。(完)
(编译 徐文焰/许娜；审校 王洋/刘秀红/王丽鑫)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。