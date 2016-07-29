福特宣称美国汽车业复苏结束 同业不以为然

路透底特律7月28日 - 福特汽车(F.N)周四宣称美国汽车业的长期复苏已经结束。该公司等其他汽车厂商的股价应声下挫。

“增长已经结束，”福特汽车首席财务官Robert Shanks在接受采访时告诉路透。Shanks早前预测2016年美国轻型车的销量将低于去年1,747万辆的记录，并在2017年再次下降。

他表示，上次衰退期间形成的积压需求已被满足，且较低的二手车价格正在吸引一些买家离开新车市场。不过他补充说，“我们并不是在谈论(行业)崩溃。”

福特的警告使得一场已经在底特律进行了几个月的辩论成为关注焦点。业内争论的议题是，美国汽车销售的长期荣景还能维持多久。

这场辩论造成了影响。根据它的预测，福特称其将在今年下半年加快削减成本和北美产量。这可能会影响工人的工资、向零部件供应商和服务供应商的支付以及一些投资计划。

福特汽车股价周四下跌8.2%。通用汽车(General Motors)(GM.N)股价下跌3.2%，而菲亚特克莱斯勒汽车(FCAU.N)股价收跌近4.8%。

美国最大的汽车连锁经销商AutoNation (AN.N)的负责人Mike Jackson年内多次警告称美国汽车需求正在见顶，并呼吁汽车制造商限制生产以避免车辆存货过剩，尤其是小型轿车。AutoNation周五发布第二季业绩。

但通用汽车和菲亚特克莱斯勒持更正面的看法，他们预测美国和北美的汽车需求将保持强劲。

通用汽车上周上调了全年获利预估，并称北美市场的利润率上升。该公司首席执行官博拉(Mary Barra)上周对分析师称，第二季通用汽车的车辆均价较上年同期上升1,500美元。她预测，下半年“动能将持续”，因公司推出新款车型并提高卡车和运动型多用途车(SUV)的产量。

菲亚特克莱斯勒本周早些时候称，预计北美市场的需求将“保持旺盛”。该公司首席执行官马尔基翁内(Sergio Marchionne)还预测，该市场“未来定价将积极”。

但马尔基翁内警告称，如果公司不能与美国汽车工人联盟(UAW)谈下更具竞争力的劳工协议，将会停止在美国生产轿车和紧凑型轿车。菲亚特克莱斯勒的轿车销售锐减，反映了一种大趋势的转变，即消费者不再对所有的细分市场和车身造型有强劲需求。

这一关于北美汽车市场的警告对投资者而言很重要，因为通用汽车、菲亚特克莱斯勒及福特在美国的轻卡和SUV销售，在其全球获利中占很大的比重。(完)