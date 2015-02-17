福特汽车欲与微信联姻 迎合客户移动应用需求

路透北京2月17日 - 福特汽车(F.N)希望腾讯控股(0700.HK)修改大受欢迎的微信应用，使其能安装在中国的福特汽车上。目前在中国这个全球最大的汽车市场，驾车者不仅关注发动机排量，同样关心高科技功能。

戴姆勒(DAIGn.DE)和日产汽车(7201.T)等福特的竞争对手也在想办法，使中国驾车者无需用手就能安全使用移动应用。中国拥有全球最多的智能手机用户，而微信是中国最流行的聊天应用，每月活跃用户大约5亿个。

“客户方面有需求，”福特亚太区车载连接服务技术及商务开发总监黄涌表示。“人们希望每时每刻都保持连接，获得资讯和娱乐，即便是在驾车的时候。”

黄涌表示，福特正在与腾讯商讨把微信应用引入汽车的商务事宜。腾讯拒绝置评。

黄涌表示，福特的设想是，驾车者可以通过语音或有限的按钮，让手机与汽车软件系统同步，控制特定的微信功能。由腾讯选出这些功能，并经福特认证符合安全要求。

让驾车者在开车时可以方便、安全及合法地使用微信等移动应用，可以帮助汽车厂商在中国扩大份额，尤其是在汽车销售增长随中国经济放缓而减慢之际。上海咨询公司Automotive Foresight的高管Yale Zhang表示，连接性是中国客户选购汽车时的一个关键决定因素。

“这些东西将是人们考虑的基本因素，”他说。

其它汽车厂商也在考虑引入移动应用及在线服务。

去年8月，通用汽车(GM.N)与腾讯推出了一个平台，可让车主使用微信找到附近的经销商，或者向朋友发送自己汽车的位置。

一名发言人表示，日产汽车希望在某个时候把这个应用引入自家汽车。(完)

(编译/审校 王颖/张涛/张荻)

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