29日盘前分析：短期大盘有望止跌

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场继续呈现缩量震荡整理态势。国务院副总理明确表态明年将继续执行房地产调控政策，政策放松预期落空後投资者观望情绪渐盛，大盘疲态较为明显。

从外围市场看，隔夜外围市场传出重大利好。欧元区在解决债务危机问题上的进展与美国零售业在节假日初期表现良好，这提振了市场的乐观情绪，美股借此大幅飙升，同时欧洲股市的涨幅更加喜人。

从技术层面分析，昨日沪综指收出十字星，显示大盘调整仍在进行中，同时成交量持续低迷，说明经过连续的下挫後，空方力量有所收敛，但是股指上行动能也严重匮乏，预计大盘短期内仍将维持震荡格局。

笔者认为，近期如无重大利空，大盘有可能延续低位震荡走势，投资者此时不宜过分悲观，虽然A股目前还不具备再度走强的条件，但是经历了短期下跌後，股指持续大幅下跌的空间有限。在控制好整体仓位的前提下，以把握个股机会为主。

消息面，中国外商投资企业协会第五次会员代表大会28日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山在会见大会代表时强调，今年是中国加入世贸组织10周年，中国政府在降低关税、市场准入、平等对待内外资企业等方面，兑现了加入世贸组织时所作的承诺。我们将坚定不移地深化改革、扩大开放，不断完善相关法律法规，加强组织制度创新，加大知识产权保护力度，切实维护外资企业合法权益，营造更加公平、公正、透明的投资环境。

另外，深圳证券交易所28日公布《关於完善创业板退市制度的方案（徵求意见稿）》（下称"徵求意见稿"），向社会公开徵求意见。徵求意见稿新增"连续受到交易所公开谴责"和"股票成交价格连续低於面值"两个退市条件。同时，取消"退市风险警示处理"，将实施"退市整理期"制度，设立"退市整理板"。（完）

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