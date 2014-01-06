未来三年外资银行在华市场份额将大幅提升--安永

路透香港1月6日 -国际会计谘询公司安永周一称，随着中国金融改革步伐加快，未来三年外资银行在华优势将有更好发挥，市场份额亦将大幅提升。

安永发表首份“外资银行在中国的未来发展方向”调查报告显示，以总资产计，截至2012年底外资银行在中国的市场份额为1.82%，回落至2004年的水平；资产增长预计在2013年会有所放缓，但未来将再次回升。

“外资银行在中国业务基数很小，过去10年的复合增长率20%，这个速度未来好大机会有所加快，因此市场占有率将会大幅上升。”安永大中华区金融服务首席合伙人陈凯在记者会上称。

他并指出，这主要得益于中国金融改革步伐加快，利率市场化将进一步凸显外资银行的竞争力，尤其是风险定价能力。同时，人民币国际化战略以及上海自贸区的发展将有利于外资银行推出更多创新产品。

该项调查于2013年7-9月期间针对38位外资银行首席执行官及高级管理人员进行，他们对于未来的发展持乐观态度，虽然预测增长将呈稳定的发展态势，但对盈利能力在短期内会有显着提高并没有太大期望，净资产收益率（ROE）继续增长。

安永大中华区银行及资本市场主管合伙人梁成杰称，大部分外资银行面对利差收窄导致利润压缩，预计这个情况会持续至2014年，因此会透过提高手续费收入、优化贷款组合以及重新定价以改善效益，此外还通过投资于信托公司、证券公司以及资产管理公司来扩大对中国金融市场的参与度。

调查并显示，未来三年外资银行仍专注于一线城市的业务，在零售银行领域重点发展投资、流动银行和私人银行，而企业银行重点在于债券市场、利率掉期和资产证券化。

受访的外资银行预计2013年的平均员工流失率为12.95%，较2012年的14.2%有所下降，这可能是经济增长放缓及不确定性增加，使员工不太愿意换工作。

据中国银监会的数据，2012年底中国本地注册外资银行42家，分支机构275个，而外资分行95家；所有外资银行的总资产2.3亿万亿元人民币，按年增长近11%。（完）

(记者 雷美珍 审校 杨淑祯)

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