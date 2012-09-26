中国外资银行去年资产规模增长24%--毕马威

路透香港9月26日电---会计师行毕马威发布最新中国银行业调查报告显示,外资银行去年的资产规模按年增长24%,高於行业整体的18%;以资产计其在中国银行业的占比1.95%,上一年则为1.87%.

报告指出,除了贷存比率以及收入对成本比率两项指标之外,外资银行在大部分指标均较其本土同业优胜.就资产质量而言,20家外资银行去年的不良贷款比率平均为0.24%,远低於行业整体水平.

毕马威中国金融服务业亚太区主管合伙人李世民(Simon Gleave)说,"大部分外资银行去年都表现理想,利润创出新高,主要由於净利息收入增长以及银行在债券和外汇交易活动有所增加."

"外资银行也积极为中国本土企业提供金融产品和服务,以配合它们进行海外投资和走出去发展海外业务的大趋势."他说.

去年,外资银行的净利增长109%,净利息收入与非利息收入分别增长57%及27%.

该份报告涵盖了197家银行,占中国内地银行资产总值的88%.此外,还涵盖了截至2011年底37家外资银行内地注册法人银行中33家的财务资料.

报告指出,中国的银行业经营环境仍然充满挑战,且监管日趋保守,尤其是中国新资本监管要求对非公司外资银行分支须报告其以人民币计算的第一支柱下风险加权资产.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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