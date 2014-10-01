九家外资银行获得在缅甸运营许可 中国工商银行位列其中

路透仰光10月1日 - 缅甸已经向九家外资银行发放有限经营许可，包括三家日本银行和澳洲的澳新银行(ANZ)，目的是刺激外资投资于该国刚刚摆脱数十年来军政府统治的经济。

这些银行将可以设立一家分行，并可以向外资公司提供贷款，但必须是外币贷款。而向缅甸企业放贷则需和当地机构合作进行。

新加坡Herbert Smith Freehills的合伙人Veronica O'Shea称，“这一过程花费了太长时间，且极具竞争性。”

她还说，“这些银行从没奢望得到全面的牌照，只要可以进行合理规模的商业活动，他们就会很高兴了。”

路透获得的政府文件显示，日本三大银行--三菱UFJ金融集团(8306.T)、三井住友金融集团(8316.T)和瑞穗金融集团(8411.T)的旗下核心银行部门，以及中国的工商银行(601398.SS)都获得了牌照。

两家新加坡银行--华侨银行(OCBC.SI)和大华银行(UOBH.SI)、泰国的盘谷银行(BBL.BK)、以及马来西亚最大银行--马来亚银行(MBBM.KL)也都入选。

这次选拔开放大约40家在缅甸有代表处的国际银行申请，其中25家银行提出申请。

“考虑到缅甸的规模、经济潜力和位于中印之间的战略地位，该国经济增长预计为在中期预计是该地区最快的，”澳新银行(ANZ.AX)的国际和机构银行业务首席执行官Andrew Geczy表示。

初步核准有效期为12个月，在此期间银行需要达到央行的规定，然后再正式批准。审批要求至少7,500万美元的实收资本。(完)

(编译 田建华/李春喜; 审校 高琦/蔡美珍)

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