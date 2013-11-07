外币理财产品收益率10月跳涨--报告

路透北京11月7日 -中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的报告指出，三季度以来流动性持续偏紧，不仅使得人民币理财产品的收益率自6月以来一直维持在较高的水平，也使得外币理财产品的收益率在10月出现跳涨。

10月，隔夜、一周、两周和三个月Shibor平均水平较9月均有所上涨，表明资金市场仍然维持在较紧的状态。

报告称，目前，国内商业银行发行的外币理财产品，除QDII产品外，理财资金的投向主要在国内金融市场上，商业银行会将募集的外币资金兑换成人民币进行投资，而绝大部分产品投资于国内的债券和货币市场工具，因此人民币债券和货币市场的收益水平是外币理财产品的主要影响因素。

部分银行外币理财产品的预期收度的上涨，如光大银行(601818.SS)和兴业银行(601166.SS)6个月和1年期的美元产品均上调0.5个百分点，建设银行(601939.SS)2个月期的美元和欧元产品均上调0.6个百分点，而中国银行(601988.SS)1个月期的美元和欧元产品则分别上涨1倍和2倍。

中国央行日前发布第三季度货币政策执行报告显示，经济升温增加了市场对资金的需求，9月执行上浮利率的贷款占比为65.99%，比6月上升3.06个百分点。下一阶段，央行将继续引导商业银行加强流动性和资产负债管理，做好各个时点的流动性安排，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。（完）

(整理 张胜男; 审校 张喜良)

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