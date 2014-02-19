去年四季度境外对中国金融机构直接投资净流入114.94亿元--外管局

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京2月19日 -中国国家外汇管理局周三称，2013年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入114.94亿元人民币。
刊登在外管局网站上的新闻稿称，2013年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出158.22亿元人民币。
外管局并指出，2013年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入264.86亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。
2013年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量5,684.69亿元人民币，我国境内金融机构对境外直接投资存量7,253.48亿元人民币。2012年末存量数据同时修正。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。