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中国财经 | 2014年 2月 19日 星期三 15:18 BJT

去年四季度境外对中国金融机构直接投资净流入114.94亿元--外管局

路透北京2月19日 -中国国家外汇管理局周三称，2013年四季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入114.94亿元人民币。

刊登在外管局网站上的新闻稿称，2013年四季度中国境内金融机构对境外直接投资净流出158.22亿元人民币。

外管局并指出，2013年全年，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入264.86亿元人民币；中国境内金融机构对境外直接投资净流出716.23亿元人民币（折合115.84亿美元）。

2013年末，境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量5,684.69亿元人民币，我国境内金融机构对境外直接投资存量7,253.48亿元人民币。2012年末存量数据同时修正。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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