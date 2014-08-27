焦点：外商直接投资下滑而证券投资激增 中国面临更严峻挑战

路透上海8月27日 - 中国的外商投资格局正在发生变化，证券投资者增加股票买入，但外商直接投资却降至两年低点，因经济放缓、企业成本上升且外资企业面临反垄断调查和制裁。

今年1-7月中国的外商直接投资(FDI)较上年同期下降，而上月流入大陆股市的外资却触及逾两年高位。

外商投资停滞不前可能让中国面临挑战，因为这是制造型企业在银行系统外的另一个资金来源。这方面投资不足不大可能靠证券投资来弥补，因为后者更青睐高流动性的股市，且有额度限制。

“外资进入中国，需要忍受严重得多的歧视，”风险资本公司启明创投的创始人Gary Reischel谈及整体投资情况时说。

中国股市今年上半年表现在全球位居下游，但过去六周取得上涨，连涨时间为2012年3月以来最长。

四年熊市后大盘股的估值较低，再加上人民币升值，以及向外资开放中国股市的试点计划可能出台，使中国股市对投资者颇具吸引力。

**外商直接投资下滑**

7月非金融领域的FDI为78.1亿美元，为两年来最低，今年1-7月的FDI较上年同期下滑0.4%。

中国当局称不要对一个月的FDI数据过度解读，许多经济学家对此也表示同意。

不过，中国7月数据还显示制造业、信贷、房地产价格和固定资产投资等领域普遍走软。在这样的背景下，FDI数据还是引发了一些讨论。

来自日本的FDI下滑幅度最大，今年前七个月同比减少45%，其次是欧洲下滑17.5%，然后是美国下滑17.4%。

“亚洲其他一些国家对于(投资)制造业来说肯定更具有吸引力，”拓达投资咨询(上海)有限公司的咨询经理Matt Koon表示。

另一方面，外资通过香港上市交易基金(ETF)对中国股市的投资有所增加。目前外资还不能直接投资中国大陆股市。

晨星的数据显示，上个月人民币合格境外机构投资者(RQFII)计划下的ETF净流入82亿元人民币(13亿美元)，几乎是6月的两倍，且为2012年12月以来最高。

RQFII在2011年推出，令机构投资者能够利用离岸人民币资金投资于中国内地的证券市场。

7月净流入资金相当于资产管理总额的14.5%。而上年同期的净流出资金相当于资产管理总额的9.9%。

**环境不友好**

自中国2001年加入世界贸易组织(WTO)以来，FDI一直逐年攀升，去年更是达到1,180亿美元的纪录高位。制造业是外资的主要目的地。

不过中国计划使经济更多地依赖于内部消费，这不仅会令外资流入放缓，还会改变投资组成。实际上，2014年1-7月流入制造业的投资减少，而对服务业的投资则增加。

许多经济学家认为，由于劳动力成本不断上升、能源价格相对较高及高昂的工业地产价格，中国正在丧失吸引力。

不论是否属于巧合，在今年FDI放缓之前，中国对外资公司的违法行为进行一轮打击，包括行贿受贿、歧视性定价、垄断和质量控制问题。当局开出大额罚单，警方也拘留了相关人员。

“中国监管机构的立场比以往更加强势，这无疑使外国企业高管感到烦恼，但也不大可能彻底打消他们的热情，”Dragonomics分析师Arthur Kroeber在研究报告中称。他并称，一些企业赚了这么多的钱，“他们能够轻松支付罚款，然后继续在中国轻松赚钱。”

相关报导： 中国对12家日企罚款12亿元，因垄断汽车零部件和轴承价格 。 (完)

(编译 郑茵/李春喜; 审校 徐文焰/艾茂林)

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