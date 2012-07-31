《Kimberley专栏》要怀疑欧洲央行会议结果 或许最好做空欧元/英镑

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 程琳

路透伦敦7月30日电---决策者誓言采取一切必要手段维护欧元,提振欧元上周反弹.交易商要是怀疑这股涨势能否持续,抛售欧元/英镑也许是最好的选择.

或许在一些人看来,周四欧洲央行会议前的预期太高了,最後有失望的风险.

欧洲央行总裁德拉吉、法国、德国和意大利领导人都承诺竭尽全力保护欧元,这固然很好,但细节太模糊.

交易商已经在警惕欧洲央行让希望落空的可能,但是如果周四政策会议拿不出支持欧元的"惊人"方案,欧元还是可能再次承压,交易商会用抛售来表达失望之情.

当然,如果欧洲央行拿出了这样的方案,或许能给欧元注入新的活力,到时候,欧元空头只能不惜血本忍痛回补欧元.

要是怀疑欧洲央行会议可能采取的措施是否有效,做空欧元兑英镑也许能证明是最精明的方法.

若欧洲央行决议令人失望,欧元兑英镑就会下跌,跟随欧元的全线跌势.

不过若是欧洲央行推出了提振信心的举措,欧元兑英镑就可能上涨,但是,涨速会比欧元兑其它货币更加缓和.

鉴於英国与欧元区经济体的相互关联,以及重新评估周三公布的低迷的英国经济产出数据,欧元更可能跟英镑一同上涨.

考虑到英国金融业在欧元区资产上的风险敞口,以及欧元区是英国主要的出口对象,对欧元区有利的因素也会有利於英国.

利好英镑的因素还包括,评级机构标准普尔周六确认英国AAA的债信评级.

至于英国第二季GDP萎缩0.7%,怀疑人士可能会质疑这个数字的精确程度,因为处於欧元区金融危机漩涡核心的西班牙第二季才萎缩0.4%.

最後,由於英国央行已经在7月扩大资产购买计划,国际投资者仍可以相信该央行将继续支撑英国公债市场.

所有这些因素都可能在欧元因欧洲央行新举而上涨时支撑英镑,从而使欧元/英镑反弹的速度和程度受到更大限制.

怀疑欧洲央行周四会将欧元区决策者上周言论化为行动的交易商,可能得出结论:做空欧元做多英镑提供了获利机会,同时也限制了亏损风险.(完)

--译文审校 孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。