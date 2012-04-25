外管局发布个人本外币兑换特许业务试点办法

路透北京4月25日电---中国国家外汇管理局发布个人本外币兑换特许业务试点管理办法,简化市场准入管理,扩大特许业务经营范围,并自2012年5月1日起施行.

办法包括,提高备付金调剂的灵活性,进一步降低特许机构经营成本,提高资金收益,鼓励特许机构连锁经营,实现规模效应.并将特许机构最低注册资本要求按在单一地区内经营和全国范围内经营分别提高至500万元人民币和3,000万元.

为强调风险防控,办法进一步规范了特许机构柜面业务和备付金管理,建立相关数据、凭证留存备查制度.强化对特许机构资金运行的定期监测制度和经营活动的定期核查制度,督促其合规经营.

《试点办法》的实施,在风险可控的条件下给予特许机构在市场准入、日常经营方面的便利,为其预留未来的发展空间.同时强调事後数据监测,加大事後常规性现场和非现场监管力度,促进特许机构可持续发展.

为满足日益增长的个人本外币兑换需求,北京和上海两地於2008年8月开展了个人本外币兑换特许业务试点,自2009年11月外管局扩大个人本外币兑换特许业务试点,特许业务经营机构数量稳步增加.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

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