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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 10:54 BJT

外国对冲基金有望很快获准在中国募集资金--媒体

香港《南华早报》周三报道，中国已原则同意允许外国对冲基金在中国内地募集资金，此举有望为亟需资金的亚洲对冲基金行业带来机遇。报导引述未具名消息人士称，上述对冲基金将需要在上海登记备案，且只能投资于中国内地以外的市场。路透

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