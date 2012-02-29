外国对冲基金有望很快获准在中国募集资金--媒体

香港《南华早报》周三报道，中国已原则同意允许外国对冲基金在中国内地募集资金，此举有望为亟需资金的亚洲对冲基金行业带来机遇。报导引述未具名消息人士称，上述对冲基金将需要在上海登记备案，且只能投资于中国内地以外的市场。路透