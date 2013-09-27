外资在韩国和台湾股市投资创六个季度来高点

路透首尔9月27日 - 外国投资者本季度在韩国和台湾股市的投资规模创下六个季度来的高点，因为市场预期企业获利改善，而且投资者还认为相比于其他亚洲新兴市场，韩国和台湾更为安全。

不过分析师称，由此导致的两地股市的上涨可能有点过度了，企业获利改善的步伐不太可能快到足以支撑更高的估值，因为预期中的出口回升还未出现。

汤森路透数据显示，自6月底到周三，海外投资者在韩国和台湾股市共计净买入超过140亿美元的股票，而6月份单月为净卖出86亿美元。

这提振了两地市场的股价和货币。据指数编撰者富时(FTSE)数据显示，以美元计价，韩国股市较6月底的低点上涨了逾20%，台湾股市亦上涨近10%。

“拥有经常帐盈余的国家明显吸引到外资的流入，并且，有关韩国经济和企业获利增长已经触底的看法也愈发得到认同，”美银美林的韩国研究部主管Bryan Song说道，“基于历史表现，(从9月初算起)韩国股市在未来12个月或将录得约20%的涨幅，但外资能否持续流入，将取决于未来的获利表现。”

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**出口增长疲弱**

由于享有很大规模的经常帐盈余和外汇储备，当市场因预期美联储可能开始缩减购债计划而引发新兴资产抛卖时，韩国和台湾却脱颖而出，成为较为安全的投资对象。

但出口增长疲弱意味着出口导向型企业的获利改善将较为缓慢。

今年1-8月期间，韩国出口较上年同期成长1.7%。根据路透调查预估，9月增幅或可达到2%，远低于过去十年的均值14%。

台湾去年全年出口下降2.3%后，今年前八个月出口比上年同期也仅增长2.5%。政府数据显示8月外销订单同比仅成长0.5%。

“尽管(韩国)继续受到与其他一些受困新兴市场不同的对待，但要使外资保持投资势头，就需要有强劲的获利增长，”Korea Investment & Securities的分析师Park So-yeon表示。

Korea Investment是韩国最大的券商之一。该公司最新的报告显示，截至8月，其已连续九个月下调追踪的200多家上市公司的获利预估。

更加凸显这一点的是，路透的计算显示，501家韩国企业6月当季的营业利润较上季增长12%，但除去前10大公司的利润则是下滑1%。

“我对于未来的台股市场维持相当中性的态度；我们预计市场不会有大起大落，”台北顾问机构财子学堂的副总经理林成荫表示。(完)

(编译/审校 侯向明/高琦/隋芬/张荻/王翔琼)

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