中国外交部称坚决反对个别国家打着航行和飞越自由旗号在南海炫耀武力

路透北京6月4日 - 中国外交部发言人华春莹就美日防长在香格里拉对话会上有关言论回应称，中国一贯尊重和维护各国依国际法在南海享有的航行和飞越自由，但坚决反对个别国家打着航行和飞越自由的旗号在南海地区炫耀武力，挑战和威胁中国的主权和安全。

6月3日，美国国防部长马蒂斯和日本防卫大臣稻田朋美在香格里拉对话会上就南海、涉台等问题发表言论。中国外交部网站周日报导援引华春莹的讲话称，中方注意到美国和日本有关人士不负责任的言论，对此表示强烈不满和坚决反对。

中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国坚定维护在南海的领土主权和海洋权益的同时，始终致力于同直接有关当事国通过谈判磋商和平解决争议，同东盟国家共同维护南海和平稳定。

华春莹表示，中国在南沙岛礁进行有关设施建设，目的是改善驻守人员的工作和生活条件，更好地维护主权并履行中国承担的国际责任和义务。中国在自己领土上部署必要的国土防御设施是主权范围内的事情，是主权国家享有的自保权和自卫权，与所谓“军事化”无关。

她指出，在地区国家共同努力下，南海形势趋缓降温，呈现积极发展态势。中国和菲律宾就妥善处理包括仲裁案在内的南海问题达成共识，并成功举行了南海问题双边磋商机制第一次会议。中国和东盟国家达成“南海行为准则”框架，这是中国和东盟国家继《南海各方行为宣言》之后打造行之有效的地区规则的具体努力。

在此背景下，个别域外国家却执意逆潮流而动，就南海问题屡屡发表错误言论，无视事实，颠倒黑白，完全是别有用心。中方对此坚决反对，敦促有关方面停止发表不负责任的言论，充分尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，为此发挥建设性作用。

她表示，中国和日本在东海存在钓鱼岛领土争议和海洋划界问题。钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国领土。中国政府公务船在有关海域的巡航执法正当合法。中国维护领土主权和海洋权益的决心和意志坚定不移，今后将继续开展有关巡航执法活动。日方有关说法罔顾事实，颠倒黑白，不值一驳。中方敦促日方为中日关系改善和地区和平稳定多做建设性努力。

中方在台湾问题上的立场是明确和一贯的。中方一贯坚决反对美国单方面制定的所谓“与台湾关系法”，要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，停止售台武器，停止任何形式的官方往来和提升美台实质关系，以实际行动维护中美关系大局和台海和平稳定。

“中方反对有关国家部署‘萨德’系统的立场是明确、一贯的，我们敦促有关国家立即停止有关部署进程。”华春莹称。（完）