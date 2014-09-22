上半年外商在华并购交易年减33% 因短期经济不明朗--毕马威

路透香港9月22日 - 会计师行毕马威周一称，今年上半年以中国企业作为收购对象的外商在华投资交易量按年减少三分之一，并跌至10年低位，主要是受短期经济不明朗因素影响。

毕马威最新一期《新兴市场国际收购交易追踪》调查报告指出，成熟市场收购中国企业的跨境交易在2014年首六个月为52宗，低于去年同期的78宗。而香港仍是中国企业的主要买家，在52宗交易内有32宗由香港买家促成。

该项调查以已交割的买方最少收购海外公司5%股权的交易数据为准备基础。调查追踪了15个发达经济体与13个新兴经济体之间的交易，但不包括由政府、私募基金或其他金融机构支持的交易。

毕马威中国投资谘询服务主管张浩柏（Rupert Chamberlain）称，“中国并购市场环境不断急速转变，令季度数据出现大幅波动。虽然中国市场短期内在某些方面存在隐忧，但对于全球而言，中国仍然是一个非常重要的市场，长远而言不能忽视。”

至于中国在成熟市场的收购活动，上半年为35宗，按年减少35.2%，但中国仍然是新兴市场最活跃的买家，交易量高于位列第二位的东南亚（24宗）及第三位的印度（22宗）。

此外，调查发现香港企业仍然是中国企业的主要收购对象，其他热门选择包括澳洲及美国。

若按行业分类，自然资源及能源领域是中国海外收购的重要目标，主要受中国市场需求上升所带动。农业及食品行业的收购活动继续增加；电信及科技行业的收购活动亦随着中国企业继续扩大这些业务领域的版图而上升。

张浩柏表示，中国企业继续在海外市场寻找优质收购目标来获得所需的资源及技术，从而加强他们在本土市场及全球经济舞台上的竞争力。

“换言之，虽然中国目前的本土经济问题拖慢了跨境并购活动，特别是企业投资者，但随着市场日趋成熟，外商对华投资、中国企业境外投资及本土交易定会重新平衡。”他说。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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