海外险企对中国市场仍乐观 数字化营销提供良机--安永

路透上海9月17日 - 尽管外资保险公司在中国的市场份额持续在低位徘徊，但国际会计咨询公司安永[ERNY.UL]最新调查显示，海外险企对中国市场仍持乐观态度，而包括网络社交媒体和互联网保险在内的数字化营销，将为外资赶超内资保险公司提供良机。

安永近期对27家外资保险公司的首席执行官（CEO）和负责中国业务的高层进行采访。在本次调查中，受访者预计，外资寿险公司未来几年在中国市场的年度保费增速将超过两成，产险公司增幅约为10-15%，显示外资险企对中国市场未来发展趋势颇为乐观。

报告指出，作为世界上人口最多、中产阶层不断壮大和吸引外国投资者兴趣日增的国家，中国为外资保险公司提供了极具吸引力的机遇。

以保费总额计，中国已从2006年的全球排名第十上升至2013年的第四，据慕尼黑再保险公司估计，2020年中国在全球保险市场的排名将升至第三位。

尽管市场前景美好，但近年来外资险企扩大中国业务的步伐较为缓慢。过去两年里，外资寿险公司的市场份额由2011年的4%增加至5.6%，外资产险市场份额仅1.28%。在本次调查中，外资险企坦承，内地险企已是他们在中国开展业务的最大挑战之一。

不过，数字化营销给外资险企提供一个弯道超车的机会。安永金融服务审计服务合伙人郭杭翔表示，互联网对外资险企来说，是一个机遇。通过互联网，可以帮助外资险企解决中国网点少、成本控制以及提高品牌认知度等问题。

“外资保险公司全球是有能力和技术力量的，如果在互联网上做对营销的策略，提高品牌的认知度，可以拉近跟内资保险公司的竞争差距。”他说。

近期国内合资险企一些中方股东纷纷寻求退出，而在本次调查中，受访者对于中方伙伴所提供支持水平的答案亦不太统一，仅有四成受访者认为中方伙伴提供了相当大的支持，而且多数受访者认为未来12个月内国内将有多项合资合营安排将发生改变。

安永金融服务审计服务合伙人黄悦栋表示，因合资保险公司在中国业务发展缓慢，中方股东要实现其投资回报周期较长，所以出于其战略投资目标的安排，一些中方股东纷纷撤出。但是值得注意的是，依然有新的中方股东愿意接盘，说明这些新伙伴还是看到了中国保险市场的机会。

近期，国内一些合资保险公司的中方股东纷纷出让其持有的合资保险公司股权，例如中国海洋石油总公司旗下公司挂牌出售海康人寿50%股权，其外方伙伴为Aegon保险国际公司；中国邮政拟出让中法人寿25%股权，外方伙伴为法国国家人寿保险公司。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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