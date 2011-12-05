全球森林净减少量低於之前预估--FAO

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透米兰11月30日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周三称，根据新的卫星数据，1990-2005年全球森林净减少量较之前的预估低三分之一，但是森林砍伐仍威胁环境和食品安全。
1990-2005年，全球森林面积净减少7,290万平方公顷，低於之前预估的1.074亿公顷，部分受益於植树造林和自然扩张。
粮农组织依据高分辨率卫星数据得出上述结果，与之前依据各国不同来源的报告所作统计结果有所不同。
粮农组织称，1990-2005年，全球森林砍伐仍保持较高水平，年均砍伐近490万公顷，每分钟砍伐量接近10公顷。
"森林砍伐剥夺了数百万人所享有的森林产品和服务，後者对食品安全、经济福利和环境保护至关重要。"粮农组织林业秘书长助理Eduardo Rojas-Briales在声明中称。
新数据显示，调查期的末段森林净减少速度上升，2000-2005年减少量为每年640万公顷，而1999-2000年平均每年减少410万公顷。
数据显示，2005年全球森林总面积为36.9亿公顷，占陆地面积的30%。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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