美元强势减弱 但欧央行可能行动的前景限制欧元表现

调查：印度央行未来18个月料维持利率不变
路透4月20日 - 路透调查显示，印度央行2月对货币政策的立场转为中立后，尽管已引发通胀可能大幅上升的忧虑，但央行仍料维持利率不变直到明年较晚的时候。
* 美国3月成屋销售降幅低于分析师预期
* 欧洲央行总裁德拉吉的讲话可能重压欧元
* 欧元区PMI和德国IFO景气数据是市场关注焦点
路透纽约4月22日 -在美元连涨两周后，投资者周二削减美元头寸，不为美国3月成屋销售数据所动。数据显示虽然3月成屋销售强于预期，但仍降至一年半低位。
市场交易区间仍然狭窄，因欧洲金融市场在复活节假期结束后恢复交易，且欧洲央行是否会采取进一步货币刺激举措仍不确定。
欧元部分回吐温和的涨幅，但兑美元和日圆仍然走强。
数据显示，美国3月成屋销售较前月下降0.2%，年率为2012年7月以来最低。数据强于分析师的预期。
欧洲央行总裁德拉吉近期明确表示，欧元强势可能促使欧洲央行放宽货币政策。他将于周四在阿姆斯特丹发表讲话。
欧洲央行执委科尔周二表示，有在0.25%之下进一步调降主要利率的余地，并表示，欧元强势可能使通胀保持在过低的水平。
但交易商称，在欧洲央行采取行动前，可能在5月8日布鲁塞尔举行的下次会议上，欧元将限于区间内。
欧元兑美元盘中小跌，挫至两周低位1.3783美元，后逆转跌势小幅攀升至1.3804美元。
“面对所有(欧洲央行)将采取非常规举措的传言，欧元保持坚挺。尽管这些传言限制了欧元的上行动能，但也没能打压其走低，”德意志银行G10汇市策略部全球主管Alan Ruskin表示。
投资者静待周三出炉的欧元区PMI数据，和欧洲最大经济体德国周四公布的IFO企业景气指数。
“由于德国将公布IFO数据，以及德拉吉将发表讲话，欧元/美元本周的交易偏向走疲，”野村的汇市分析师YujiroGoto表示，“一旦欧元走软，其跌势将受限，因投资者将等待下周出炉的通胀数据。”
欧元区通胀非常疲弱，部分原因是欧元走强，这加大了欧洲央行进一步放宽政策刺激成长的压力。
德拉吉最近几周的讲话使欧元成为焦点，他警告称，如果欧元继续走强，可能促使欧洲央行动用诸如购买资产等非常规工具。
另一方面，分析师称，随着美国数据和企业业绩不断改善，美元的吸引力开始增强。
“强于预期的企业业绩也可能鼓舞资金重新流入美国股市，从而支撑美元，”花旗集团的分析师ValentinMarinov表示。
美元兑日圆持稳在102.61日圆，盘中触及4月8日以来最高102.73日圆。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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