欧元下滑 因投资人担心欧央行放宽政策及俄乌冲突殃及德国

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约8月11日 - 欧元兑美元周一下滑，回吐上周五升幅，因投资人担心欧洲央行将进一步放宽货币政策，且忧虑俄罗斯－乌克兰冲突可能冲击欧元区最大经济体－德国经济。
德国是俄罗斯在欧盟最大的贸易伙伴。欧盟上月宣布的制裁措施限制了向俄罗斯出口石油工业现代化设备，及禁止向俄罗斯销售机械、电子及其他可能被用于军事或国防目的的民用产品。
欧元兑美元上周五升穿1.34美元，因投资人回补空头，但鉴于欧元区基本面情况，升势稍纵即逝。不过欧元也在1.3350美元寻获支撑。
“因在家门口有地缘政治紧张局势，预计欧元将继续走疲。”RBC Wealth Management全球投资组合顾问Alan Robinson表示。
“但是，地缘政治紧张局势也可能很快消散。如果真的发生了，欧元可能出现释然性升势。我觉得我们必须有所谨慎，欧元已经大幅下挫。”
纽约尾盘，欧元兑美元EUR=跌0.2%，报1.3383美元，欧元兑日圆EURJPY=持平至小跌，报136.75日圆。
根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，欧元净空头仓位目前在两年最高水平，本周欧元空头总计128,747口。
美元指数.DXY升0.1%，报81.459，美元兑日圆JPY=升0.2%，报102.18日圆。
美国公债收益率盘中稍早小涨，带动美元买盘。指标美国10年期公债收益率从上周五触及的两个月低点反弹，尾盘报2.420%。收益率上涨反映出在周末乌克兰和中东局势相对稳定的情况下，市场恢复了一些平静。
“美元几个月的表现都比多数其他主要货币要强，因美国经济数据改善，令市场仍预计美联储将在明年加息。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
挪威克朗兑欧元升至七周高位，因投资人对央行将降息的预期降温。
数据显示挪威核心通胀跃升至2.6%，高于央行长期目标2.5%，也高于路透调查预估的2%后，挪威克朗兑欧元EURNOK=放量触及8.2835克朗的6月19日来最高。尾盘，欧元跌1.0%，报8.2769。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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