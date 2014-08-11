欧元下滑 因投资人担心欧央行放宽政策及俄乌冲突殃及德国

路透纽约8月11日 - 欧元兑美元周一下滑，回吐上周五升幅，因投资人担心欧洲央行将进一步放宽货币政策，且忧虑俄罗斯－乌克兰冲突可能冲击欧元区最大经济体－德国经济。

德国是俄罗斯在欧盟最大的贸易伙伴。欧盟上月宣布的制裁措施限制了向俄罗斯出口石油工业现代化设备，及禁止向俄罗斯销售机械、电子及其他可能被用于军事或国防目的的民用产品。

欧元兑美元上周五升穿1.34美元，因投资人回补空头，但鉴于欧元区基本面情况，升势稍纵即逝。不过欧元也在1.3350美元寻获支撑。

“因在家门口有地缘政治紧张局势，预计欧元将继续走疲。”RBC Wealth Management全球投资组合顾问Alan Robinson表示。

“但是，地缘政治紧张局势也可能很快消散。如果真的发生了，欧元可能出现释然性升势。我觉得我们必须有所谨慎，欧元已经大幅下挫。”

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=跌0.2%，报1.3383美元，欧元兑日圆EURJPY=持平至小跌，报136.75日圆。

根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据，欧元净空头仓位目前在两年最高水平，本周欧元空头总计128,747口。

美元指数.DXY升0.1%，报81.459，美元兑日圆JPY=升0.2%，报102.18日圆。

美国公债收益率盘中稍早小涨，带动美元买盘。指标美国10年期公债收益率从上周五触及的两个月低点反弹，尾盘报2.420%。收益率上涨反映出在周末乌克兰和中东局势相对稳定的情况下，市场恢复了一些平静。

“美元几个月的表现都比多数其他主要货币要强，因美国经济数据改善，令市场仍预计美联储将在明年加息。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。

挪威克朗兑欧元升至七周高位，因投资人对央行将降息的预期降温。

数据显示挪威核心通胀跃升至2.6%，高于央行长期目标2.5%，也高于路透调查预估的2%后，挪威克朗兑欧元EURNOK=放量触及8.2835克朗的6月19日来最高。尾盘，欧元跌1.0%，报8.2769。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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