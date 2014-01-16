《综述》全球汇市操纵案调查升温，花旗和德意志银行压力大

**可能牵涉“数以百计”的交易员**

数家银行已经对几名交易员暂时停职或让其休假，而Ramchandani是目前为此离职的最高级别职员。路透无法联系上Ramchandani置评。

调查主要集中在资深交易员在电子聊天室里的交流，这也是对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案长达五年的调查中的一个主要部分。

彭博的聊天室里有一些由资深外汇交易员构成的群组，比如“卡特尔”和“土匪俱乐部”等，涉嫌分享了与常用指标汇率(即伦敦“定盘价”)相关的市场敏感信息。

另一名了解调查情况的消息人士在纽约告诉路透，全球可能有“数以百计”的交易员参与了这种行为。(完)