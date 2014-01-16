《综述》全球汇市操纵案调查升温，花旗和德意志银行压力大

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
**可能牵涉“数以百计”的交易员**
数家银行已经对几名交易员暂时停职或让其休假，而Ramchandani是目前为此离职的最高级别职员。路透无法联系上Ramchandani置评。
调查主要集中在资深交易员在电子聊天室里的交流，这也是对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵案长达五年的调查中的一个主要部分。
彭博的聊天室里有一些由资深外汇交易员构成的群组，比如“卡特尔”和“土匪俱乐部”等，涉嫌分享了与常用指标汇率(即伦敦“定盘价”)相关的市场敏感信息。
另一名了解调查情况的消息人士在纽约告诉路透，全球可能有“数以百计”的交易员参与了这种行为。(完)
(编译 许娜/李春喜 审校 张涛)
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