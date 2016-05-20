焦点：外汇市场人士谏言英国央行 需做好脱欧公投后稳定英镑的准备

2013年9月10日，伦敦，图为英国央行展示的10英镑样钞。 REUTERS/Chris Ratcliffe

路透伦敦5月19日 - 外汇市场人士谏言称，若英国6月23日公投决定脱离欧盟，央行应做好数十年来首次干预市场以稳定英镑的准备。

三位行业消息人士告诉路透，英国央行正在参考去年瑞郎遭受冲击的教训，以便在万一公投结果带来冲击的情况下，维持英镑相关市场的运转。这几位消息人士要求匿名，但都曾参与同央行有关公投后果的讨论。

英国央行已宣布，公投前后如有需要，愿意向银行提供额外的现金流；若公投后有必要，央行还将调整利率。

但央行只字未提通过买卖货币直接干预汇市。英国自从1992年退出欧洲汇率机制(ERM)引发英镑暴跌之后，就再未采取过这种做法，而是由市场来决定货币的价值。

上述消息人士称，英国央行并未向他们暗示，若公投结果为退欧导致英镑陡然大跌，央行将会采取何种举措，但他们已明确和央行谈及去年瑞朗动荡的教训。

2015年1月瑞士突然弃守瑞郎兑欧元汇率上限，导致交易失灵、价格蒸发且瑞郎汇率在几分钟内猛涨40%，造成一连串的损失和破产。

消息人士表示，待公投尘埃落定后，英国央行可能不会试图影响英镑的最终市场水准，但或许会寻求防止发生瑞士弃守瑞郎汇率上限后半小时内出现的那种破坏性动荡。

“英国央行正在考虑那天应该怎么做，干预自然是选项之一，”一大型券商要求匿名的高管称。

“当然他们不会公开说出结论，但我敢肯定，他们正在考虑到时如有必要该如何进行干预。”

当被询问可能会采取何种行动来稳定英镑时，英国央行拒绝置评。

英国央行此前曾宣布，将在6月23日公投前后举行额外的英镑流动性标售。该行还曾表示，或许有必要降息以抵消公投结果为退欧对经济造成的冲击，或者相反，若英镑重挫造成通胀压力则会升息。

**无序市场**

英国央行总裁卡尼周日表示，在欧洲汇率机制(ERM)危机期间保护英镑的尝试是“巨大的灾难”。

相反，英国央行将采取的任何行动都与金融和市场稳定有关，将防止英镑纯粹因其真实价值的不确定性或缺乏买家而出现波动。

与去年瑞士冲击类似的“无序市场”不符合七国集团(G7)达成的共识。G7一致认为，主要央行应该避免干预本币的自由市场。

第二位与英国央行关系密切的业内消息人士说，卡尼和英国央行上周在通胀报告中警告称，脱欧公投是该行的预估所面临的最大风险，但并没有考虑英镑将面临的各种可能性，这是“难以想像的”。

任何因为经济政策目的而影响英镑走势的决定都需要英国财政部的支持，考虑到英国央行有限的外汇储备，英国或许也需要其他央行的支持。

国际货币基金组织(IMF)上周谈到英国央行可能需要准备动用与美联储和其他央行现有的外汇掉期。第三位消息人士指此为其严阵以待的证据。

“卡尼不可能在没有计划就位时就发表上周的言论，”第二位消息人士表示，“干预显然必须是计划的一部分”。

**顺其自然**

本周数份民调显示，英国倾向于留在欧盟。赌盘反映选民有八成的可能性将选择维持现状。

英国央行亦将在公投前后推出额外的附买回操作。反正在量化宽松和高资本缓冲的年代，银行手上握有充沛现金。

“对我来说，不清楚市场将如何反应，‘哦，我的天啊，我们还没有想过这一天’，”前英国央行经济学家暨Record Currency Management创办人之一的Neil Record表示。

“英国央行应该要效法柴契尔(戴卓尔)夫人，确保商业银行有充分的流动性，其余就让市场顺其自然。”(完)