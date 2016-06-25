（重发）汇市综述：脱欧尘埃落定 英国步上荆棘的分手之路

2016年1月21日，在北京拍摄的欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透台北6月24日（整理 李婷仪） - 英国民众投票选择退出欧盟，这个结果使英国步上一条充满不确定性的道路，欧洲国家自二次大战以来加强整合的努力，也遭遇最大挫折。公投结果出炉后，首相卡梅伦宣布将在10月之前辞去首相职务。

公投结果显示脱欧阵营得票率51.8%，领先留欧阵营的48.2%，全球金融市场应声跳水重挫。英镑兑美元暴跌逾10%，创下最大单日跌幅，并触及31年低点，因市场担忧脱欧决定将打击投资。欧元兑美元跌逾3%，投资者担心英国退出欧盟将造成广泛的经济与政治冲击。

投资者投奔包括黄金在内的避险资产，日圆大涨。英国富时250指数一度重挫11.5%。在剧烈波动走势下，交易员对于七国集团(G7)国家可能进行干预保持警戒。

此后将开啓至少两年时间繁杂的脱欧程序，令人担忧伦敦作爲全球金融中心的前景。

**英国央行将陷入政策煎熬**

英国央行在公投之前已表示，总的来说，英国退欧将降低升息机率，但也表示尚不清楚降息是否将是帮助经济的正确做法，因爲英镑贬值带来通胀风险。

花旗认爲，英国央行可能会扩大用于应对金融危机的3,750亿英镑购债计划，市场可能预计英国央行将降息1-2次。

各家银行纷纷猜测英国央行可能会采取哪些措施应对英国退欧，其中野村分析师表示，如果经济放缓，英国央行可能将降息50个基点至零，甚至降息至负值。

然而，前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森上个月预期，英镑贬值的幅度将使得英国央行无法降息，或许还不得不收紧政策。

英国央行曾表示可能啓动与其他国家央行换汇的机制，以确保金融企业外币供应无虞。周五亚洲盘中午，公投计票接近尾声之际，消息人士称英国央行在欧洲市场开盘前与银行业者进行沟通。

**浮现联手干预汇市苗头**

此前，知情官员对路透表示，如果英国公投结果爲退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。消息人士称，欧洲央行的承诺将涉及动用与英国央行的外币互换额度，允许欧元和英镑的互换，有效地为欧洲银行业者无限额提供两种货币的资金。

日本及瑞士两大央行也释出将干预汇市的讯号，因避险的日圆和瑞郎大涨并非他们所乐见。距离上次主要货币当局协同干预汇市、阻升日圆已经五年时间，当时日圆在日本发生大地震后飙升。

**人民币也剧震连连 **

英国脱欧公投引发全球市场震荡，人民币汇率亦不例外，人民币兑美元汇率即期周五开盘起即上蹿下跳，早盘一度大跌370点至五年半新低，中间价亦跌逾百点。盘中报6.6076，短期承压明显，不排除监管层未来在6.65附近干预的可能。

“如果人民币贬值到6.65的话，监管层可能会出手干预。”一外资行交易员称。

**美联储恶梦成真 **

英国公投退欧的结局，对美联储恐怕是恶梦成真。主席叶伦周二在国会证词中已表明英国公投促使联储保持谨慎立场，叶伦讲话中似暗示联储不会在下次的7月会议上升息。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在英国退欧公投前准备的演讲稿再次呼吁耐心且渐进地退出宽松政策，他删除了近期对“主张”美国升息的承诺。(完)