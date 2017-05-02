关注本周美联储利率决议和美国非农就业数据--FXTM富拓

路透香港5月2日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论：

尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。

最引人关注的是美联储的决定，若有未来加息的进一步迹象，将对新兴市场人气有不利影响。

不过，近来美国经济数据逐步下滑对这些市场是好消息，投资者对美联储再次扣动加息扳机的预期减弱，这可能为新兴市场货币提供一些支持。如果美联储暗示近期经济数据渐趋疲软将促使央行暂缓其在2017年末前至少再加息两次的雄心，那么将帮助人民币获得一些动力。

香港经济方面，投资者将密切关注定于本周末前公布的零售额数据。最近公布的零售额大幅下降显而易见，该数据确实通过消费者支出对消费者信心有重大影响，也将对即将公布的GDP产生一些影响。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。