关注本周美联储利率决议和美国非农就业数据--FXTM富拓

香港《经济日报》：裁员不足翻身 国泰须重新定位
国泰航空去年亏损5.75亿元，为减省成本，昨宣布分阶段裁员600人。裁员不能解决航空业结构性问题，国泰须重新定位，并重建品牌挽住港人人心，才能打翻身战。
路透香港5月2日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论：
尽管很多股市周一因5月银行假日休市，但本周仍被视为繁忙的一周，美国有两个重大风险事件，包括周三晚间美联储最新的利率决定以及周五的非农就业数据。
最引人关注的是美联储的决定，若有未来加息的进一步迹象，将对新兴市场人气有不利影响。
不过，近来美国经济数据逐步下滑对这些市场是好消息，投资者对美联储再次扣动加息扳机的预期减弱，这可能为新兴市场货币提供一些支持。如果美联储暗示近期经济数据渐趋疲软将促使央行暂缓其在2017年末前至少再加息两次的雄心，那么将帮助人民币获得一些动力。
香港经济方面，投资者将密切关注定于本周末前公布的零售额数据。最近公布的零售额大幅下降显而易见，该数据确实通过消费者支出对消费者信心有重大影响，也将对即将公布的GDP产生一些影响。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
(整理 雷美珍；审校 乔艳红)
国泰航空去年亏损5.75亿元，为减省成本，昨宣布分阶段裁员600人。裁员不能解决航空业结构性问题，国泰须重新定位，并重建品牌挽住港人人心，才能打翻身战。
路透香港5月23日 - 投行瑞信周二的报告指出，下调中国信达资产管理的投资评级及目标价，因认为银行出售不良资产压力减退。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。