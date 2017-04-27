关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓

路透香港4月27日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓的每日评论摘要：

若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。

日线图上，英镑/美元仍陷于区间波动，不过若英镑一再跌至1.2775美元下方，将为其下探1.2600美元打开通道。反之，如果该汇率日收盘突破1.2875美元，则有望向1.3000美元迈进。

**特朗普税收计划**

投资者准备迎接特朗普具体说明“重大”税收计划详情以及何时推出。特朗普有意将公司税从35%大幅调降至15%，也正是这一预期此前推动股市大涨。若特朗普兑现承诺，美元短期内有望企稳，但市场仍担忧该计划缺乏细节。即使特朗普宣布了备受期待的税改方案，但最近美国国会税收联合委员会的报告显示税改可能使未来10年美国政府收入减少2万亿美元，这也会令人感到不安。公司实际会支出更多的可能性促使市场人士重新仔细评估特朗普的税收改革。

**黄金**

本周市场风险偏好回升令黄金的魅力有所减弱。空头发起大规模抛盘，金价波动于1,260美元附近。尽管地缘政治紧张局势和整体不确定性环境将在较长期内支持金价，但短期内空头在1,260美元下方重新夺取控制权。若马克龙晋级法国大选第二轮引发的风险资产上涨行情继续的话，金价料进一步走低。从技术角度看，日线图上金价面临的抛售压力越来越大。

如果黄金市场日收盘跌破1,260美元，则可能进一步跌向1,240美元。另一方面，金价需要保持在1,260美元上方，才有希望向1,280美元回升。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。